Сотрудники УФСБ по Ярославской области закрыли нарколабораторию. Незаконное производство синтетических веществ организовали два жителя Московской области. Производство «синтетики» происходило в частном доме в Переславском районе.Во время обыска оперативники изъяли более 700 граммов мефедрона. Известно, что задержанные собирались продавать его в нескольких регионах России.- Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное производство и сбыт наркотических средств». Задержанные заключены под стражу на период расследования, - пояснили в пресс-службе регионального УФСБ.