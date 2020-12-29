В Угличе при колонии №3 открыли исправительный центр для осужденных, которых приговорили к исправительным работам. Центр рассчитан на 50 человек, в области он второй – первый с прошлого года работает в Рыбинске.Первые осужденные уже поселились в центр. Все они переведены из угличской ИК, так как суд заменил их наказания более мягкими. Принудительные работы назначаются осужденным в качестве альтернативного наказания, если совершено преступление небольшой или средней тяжести или если на тяжкое преступление человек пошел впервые.В центре есть столовая, санузел, душевые, обустроено помещение для воспитательной работы, установлены средства надзора – видеокамеры, сигнализации, громкоговоритель. В центре, в отличие от колонии, разрешены интернет и телефоны, если осужденный заболел, он может получить медпомощь на воле. Среди запрещенных предметов и веществ лишь наркотики, алкоголь, карты и принадлежности для нанесения татуировок.Во время отбывания наказания в исправительном центре осужденные трудоустраиваются в организации города, с которыми заключен договор, где их ежедневно проверяет сотрудник УФИЦ. Не разрешается самостоятельно менять место работы, из заработной платы в доход государства отчисляется от 5 до 20%.