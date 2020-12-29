С 26 декабря в России вступили в силу поправки, которые изменили порядок оказания так называемой ковидной медицинской помощи. Подробнее о них можно прочитать здесь.Среди этих поправок – отмена обязательного тестирования на коронавирус перед любой плановой госпитализацией. Ярославцы возмутились, ведь таким образом в «чистое» отделение запросто может попасть инфекция.Однако законодатель оставил регионам право самим решать, сохранять или нет тестирование перед госпитализацией.- В связи с напряженной эпидемиологической ситуацией в Ярославской области, принято решение обязательное тестирование перед госпитализацией в стационар проводить. Таким образом, при госпитализации в больницу в пакете документов должен присутствовать и отрицательный тест на новую коронавирусную инфекцию, - пояснили в правительстве региона.