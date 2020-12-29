В Рыбинске исполнили мечту тяжелобольного 11-летнего Миши Горчакова. Мальчику подарили цифровое пианино.У Миши редкая форма онкологии. Из-за химиотерапии он частично потерял слух. Несмотря на это, ребенок продолжает заниматься музыкой.- Находясь на лечении в Москве, Миша увлекся классической музыкой. Без знания нот он подбирает произведения Баха, Бетховена, Моцарта, играет Рахманинова, сочиняет музыку. И даже принял участие в конкурсе Игоря Крутого «Добрая волна», где занял 2-е место, - рассказал глава города Денис Добряков на своей странице в социальной сети.О новом цифровом пианино Миша мечтал давно. Однако весь семейный бюджет уходил на лечение и купить новый инструмент не было возможности. Тогда мама мальчика решила написать мэру Рыбинска.- Мечта Миши сбылась. Мише и его семье желаю в новом году крепкого здоровья и благополучия! Уверен, его имя когда-нибудь громко зазвучит в музыкальном мире, - написал Денис Добряков.