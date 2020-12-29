На свалку «нефтяного» грунта пожаловались жители поселка Фоминское Тутаевского района. Люди сняли кучи отходов на видео и выложили ролик в социальных сетях- Кто-то разместил огромное количество грунта близ Тутаева. От него идут сильные зловония, аромат нефтепродуктов такой стойкий, просто обалдеть. Перебивает уже привычный куриный запашок с Фоминской птицефабрики, - пишут автор поста.Жители поселка предполагают, что грунт привезли с Горьковской железной дороги, где в середине ноября произошла авария - с рельсов сошли несколько цистерн с мазутом.В настоящее время по информации, появившейся в Сети, управление регионального Росприроднадзора начало проверку.