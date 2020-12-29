Вчера, 28 декабря, ярославский «Локомотив» проиграл финскому «Йокериту». Матч, который проходил в Хельсинки, завершился со счетом 4:3 в пользу хозяев льда.Победителя игры определил овертайм. В основное время у «железнодорожников» голы на свой счет записали Антон Ландер, Артур Каюмов и Тему Пулккинен. У финнов отличились Джордан Шредер, Вели-Матти Савинайнен и Хенрик Хаапала, оформивший дубль и забивший победную для своей команды шайбу.Следующую игру «Локомотив» проведет 30 декабря. На выезде «железнодорожники» сыграют с нижегородским «Торпедо».