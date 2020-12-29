В Ярославле ищут 16-летнюю Екатерину Паутову. 27 декабря подросток ушла из дома в Красноперекопском районе и не вернулась.Рост пропавшей 168 сантиметров, плотного телосложения, короткие черные волосы, зеленые глаза. Есть особые приметы: пирсинг носа, брови и языка. Может быть в круглых очках в тонкой металлической оправе. Девочка была одета в черную куртку, черные брюки и черные мужские ботинки. С собой бордовый рюкзак.Если вы видела Екатерину или знаете, где она может находиться, позвоните по телефонам 02, 102, или 8(910)964-08-38 (горячая линия поискового отряда «ЯрСпас»).