В мэрии Ярославля решили не продлевать работу общественного транспорта 31 декабря. Связано это с отменой массовых гуляний.- В связи с отменой массовых мероприятий, а также в связи с указом губернатора Ярославской области о переносе рабочего дня с 31 декабря на 26 декабря, работа общественного транспорта 31 декабря будет организована по расписанию выходного дня, - пояснили в пресс-службе городской администрации.У каждого маршрута свое время ухода с рейса. Расписание троллейбусов, трамваев и автобусов можно узнать на сайте «Яргортранса».