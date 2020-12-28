Ярославские полицейские в накануне Нового года устроили большой праздник своим подшефным – воспитанникам детского дома в Даниловском районе. Игрушки, спортивный инвентарь, конструктора и, конечно, сладости привезли ребятам полицейские.Мероприятие прошло в рамках акции «Полицейских Дед Мороз», но и без нее сотрудники регионального УМВД частые гости в этом детском доме. Для своих подшефных полицейские проводят профилактические, просветительские и спортивные встречи.Ребята радуются каждому приезду полицейских. Рассказывают, чем живут и увлекаются, новым сотрудникам показывают свой дом и участок рядом с ним, который они самостоятельно содержат в чистоте и порядке. А на каждый праздник организуют концерт и чаепитие.