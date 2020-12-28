На Ленинградском проспекте, на выезде из Ярославля, не смогли поделить дорогу «Форд Куга» и «Фольксваген Тигуан». ДТП произошло сегодня, 28 декабря, около 10:30.Очевидцы сняли произошедшее на камеру и выложили видео в социальных сетях. На кадрах видно, что обе машины изрядно пострадали, «Фольксваген» практически превратился в груду металла.В результате ДТП пострадали оба водителя, их с травмами госпитализировали, сообщили в УМВД России по Ярославской области.В комментариях к посту ярославцы пишут, что в момент аварии «Фольксваген» на высокой скорости ехал по встречке. Так ли это было на самом деле, выяснят сотрудники правоохранительных органов. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка.