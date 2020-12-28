В Ярославской области с 1 января вырастет плата за капремонт. Об этом жителей региона предупредили в Фонде содействия капитальному ремонту многоквартирных домов.Минимальный взнос составит 8 рублей 14 копеек с квадратного метра, то есть, на 34 копейки больше, чем на данный момент.То есть, за год жильцы 1-комнатной квартиры в 33 квадратных метра «переплатят» 134,64 рубля. Для владельцев «двушки» площадью в 42 квадрата плата увеличится на 171,36 рубля, для владельцев «трешек» в 54 квадратных метра – на 220,32 рубля.Как уточнили в правительстве Ярославской области, по региональному закону, который приняли в 2013 году, минимальный взнос должен индексироваться ежегодно. Здесь учитываются и объем проведения работ, и инфляция.