ГИБДД Ярославской области в праздничные дни будет работать по следующему расписанию.Ярославль:- регистрация транспортных средств, обмен водительских удостоверений (ул.Декабристов, д.12) – выходные дни: 1, 2 и 3 января; - прием экзаменов на право управления транспортными средствами, обмен и выдача водительских удостоверений (ул.Журавлева, д.12) – выходные дни: 1, 2, 3, 4, 7 января;ГИБДД в Рыбинске:- регистрация транспортных средств – выходные дни: 1, 2 и 3 января; - прием экзаменов на право управления транспортными средствами, обмен и выдача водительских удостоверений – выходные дни: 1, 2, 3, 4, 7 января.ГИБДД в поселке Петровское, Данилове, Угличском и Тутаевском районах:- регистрация транспортных средств, прием экзаменов на право управления транспортными средствами, обмен и выдача водительских удостоверений – выходные дни: 1, 2, 3, 4, 7 января.