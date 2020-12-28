21-метровая елка, установленная на Успенской площади в Угличе, вошла в топ-10 самых высоких новогодних деревьев в России. Такие данные приводят специалисты портала ТурСтат.Возглавляет десятку лидеров 30-метровая красавица из Уфы. На втором месте - 25-метровая елка на Соборной площади московского Кремля, на третьем - новогодний символ Санкт-Петербурга, причем его высота такая же, как у столичного. Четвертую строчку рейтинга занимает Сыктывкар (23 метра), пятую - Углич.Кроме того, в десятку вошли Данков Липецкой области (20 метров), Владимир (18), Брянск (13,5) и Череповец (13).Самую высокую искусственную елку в России установили в Красноярске. Высота дерева - 55 метров.