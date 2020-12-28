Авария произошла вчера, 27 декабря, около 13 часов на проспекте Октября, у областной онкологической больницы. Автомобиль «Форд Фокус», за рулем которого находился 20-летний парень, столкнулся с 50-летним водителем «Тойоты». От удара последнюю отбросило в автобус.Фотографии с места ДТП появились в социальных сетях. На кадрах видно, что «Форд» не просто сильно искорежило, он остался и без задней двери. В комментариях ярославцы задаются вопросом: с какой скоростью надо было мчаться, чтобы «так разнесло».Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области, в результате аварии пострадали 48-летняя и 22-летняя пассажирки «Тойоты». Девушку госпитализировали.В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.