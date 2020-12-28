В Ярославле мэрия выставила на продажу очередной объект культурного наследия. В этот раз на торгах оказался дом Градусовых. Двухэтажное здание построено в середине XIX века.Продавать объект культурного наследия будут по частям. Покупателям предлагают два помещения площадью 181,2 и 238,6 квадратных метров. Общая начальная их стоимость почти 11,5 миллионов рублей. Торги назначены на 4 февраля.Дом Градусовых выставляют на продажу не в первый раз. Предыдущие торги не состоялись, так как не нашлось потенциальных покупателей.