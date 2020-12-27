Ярославские следователи закончили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении главного бухгалтера центра внешкольной работы. Женщина обвиняется в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.Следствие установило, что на протяжении пяти лет главный бухгалтер начисляла себе зарплату выше установленной. Таким образом она с 2014 по 2019 год \\"заработала\\" сверх положенного более 8 миллионов рублей.- Преступление выявлено сотрудниками управлением экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ярославской области. Уголовное дело направлено в суд. Обвиняемая находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, - пояснили в пресс-службе СКР по Ярославской области.