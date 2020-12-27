На сайте \\"Яргортранса\\" появился раздел \\"Компенсация отмененных маршрутов\\". Там можно увидеть, какими автобусами заменят 26 маршруток, которые исчезнут с улиц Ярославля уже в следующем году. Также на карте видно, какими маршрутами эти автобусы будут ездить.В мэрии города продолжают настаивать на том, что отмена прежних маршрутов не скажется на пассажирах.- Идет работа по созданию пересадочных узлов. Пересадки должны стать короткими, быстрыми и простыми. Интервалы движения по новым маршрутам будут рассчитаны исходя из актуальной заполняемости действующих, а уменьшение количества протяженных маршрутов будет компенсировано применением бесплатного пересадочного тарифа, - утверждают инициаторы транспортной реформы.У многих ярославцев после просмотра схемы возникли вопросы не только по пересадочным узлам, но и по времени в пути. В мэрии утверждают, что увеличится оно не значительно. На деле это, мягко говоря, не совсем так.- Посмотрел новые маршруты. 98-я маршрутка шла от улицы Космонавтов до улицы Павлова. Теперь автобус №43 до Торгового переулка, затем на 2-м автобусе до Выемки, а потом на 88-м - до улицы Павлова. И где здесь 10-15 минут? Это делать пересадку с 43-го на 2-ой автобус из-за двух остановок. А что не разбили все маршрута на одну остановку? - возмущаются люди.