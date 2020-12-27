В Ярославле в отношении владельца магазина возбуждено уголовное дело по статье \\"Дача взятки должностному лицу\\". Предприниматель хотел подкупить полицейского, чтобы тот вернул изъятый во время рейда алкоголь.По торговым точкам, которые работают на транспортных объектах, прошла проверка. И в одной из них полицейские нашли контрафактный алкоголь. Бутылки с опасной жидкостью, конечно, были изъяты, а недобропорядочный бизнесмен оштрафован.- Желая избежать ответственности и вернуть товар, мужчина в своем служебном помещении передал сотруднику полиции 50 тысяч рублей. Передача денег происходила в рамках оперативных мероприятий. Но вину подозреваемый не признал и выдвинул свою версию событий, - пояснили в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР.Какую именно, не уточняется. Расследование продолжается.