Вчера, 25 декабря, ярославский «Локомотив» одержал волевую победу над «Сочи». Последний домашний матч этого года завершился со счетом 6:3.Ворота хозяев льда распечатали в первом периоде. Автором забитой шайбы стал Владислав Валенцов. В начале второго отрезка «железнодорожнику» Артуру Каюмову удалось сравнять счет. Однако вскоре южане забросили еще две шайбы. Их на свой счет записали Кирилл Петков и Иван Володин. За две минуты до завершения периода Андре Петерссон сумел сократить отставание. А на финальной минуте второго периода Павлу Красковскому удалось сравнять счет. В заключительном отрезке ярославцы собрали всю волю в кулак и забили еще три шайбы. Отличились Денис Баранцев, Артем Ильенко и Денис Алексеев.Следующую игру «Локомотив» проведет на выезде. 28 декабря хоккеисты встретятся с финским «Йокеритом».