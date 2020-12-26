ДТП произошло вчера, 25 декабря, в девятом часу вечера в районе деревни Ивановский перевоз. 33-летняя женщина, находившаяся за рулем автомобиля «Чери», по всей видимости, не справилась с управлением, выехала на встречку и врезалась в грузовой «Ман» с прицепом. От удара легковушку отбросило в ограждение.В результате аварии пострадали три человека: водитель и два пассажира - 39-летняя женщина и годовалый мальчик. К счастью, травмы оказались нетяжелыми. После осмотра врачей участников ДТП отпустили лечиться домой, рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.На место происшествия выезжали сотрудники ГИБДД, спасатели, медики. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.