Мэрия Ярославля обратилась к жителям города после неприятного инцидента, произошедшего в Заволжском районе. Неизвестные сломали гирлянду на «Солнечных часах», установленных в сквере на Доброхотова.- На протяжении последних трех лет на «Солнечных часах» устанавливают новогодний шар. И всегда все было хорошо, без вандализма. В этот раз гирлянду сломали, будем ремонтировать, - прокомментировал случившееся глава администрации Заволжского района Андрей Мамонтов.От рук вандалов в Ярославле пострадали не только часы. Кто-то не смог пройти спокойно мимо ели, установленной на проспекте Машиностроителей, и сорвал украшения и подиум под деревом. С Первомайского бульвара исчезла световая конструкция в виде пуфика. Поиском хулиганов в настоящее время занимаются правоохранительные органы.