Ректором Ярославского государственного технического университета избрали Елену Степанову. Вчера, 25 декабря, на конференции работников и обучающихся большинство участников проголосовали за ее кандидатуру, сообщается на сайте вуза. Теперь решение ЯГТУ должны утвердить в Министерстве науки и высшего образования России.Кроме Елены Степановой, на должность ректора университета претендовали директор Института инженеров строительства и транспорта ЯГТУ Алексей Игнатьев и первый проректор вуза Денис Наумов. Однако последний перед голосованием снял свою кандидатуру.Елена Степанова с 2001 по 2014 годы работала в Институте развития образования (с 2010 - в должности ректора), с 2014-го занимала должности советника, руководителя центра и проректора по экономическим, социальным вопросам и организационному развитию ЯРГУ имени П.Г. Демидова, а с февраля 2018-го стала и.о. ректора ЯГТУ.