В Ростове Ярославской области сегодня, 25 декабря, открыли долгожданный физкультурно-оздоровительный комплекс с двумя бассейнами. Один, большой, – 25 на 11 метров – предназначен для взрослых, в другом – 4 на 11 метров – можно проводить занятия с малышами.Одновременно в ФОКе могут заниматься до 60 человек. Уже набрали восемь групп детей от 7 до 10 лет для обучения плаванию, формируется группа для занятий с детьми-инвалидами. Комплекс оборудован для людей с ограниченными возможностями здоровья: есть пандусы, расширены дверные проемы, в чашу бассейна можно опуститься на подъемнике.