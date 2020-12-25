В Ярославле сегодня, 25 декабря, эвакуировали учеников и сотрудников одной из школ. По данным источника КП-Ярославль, ученица пятого класса принесла на урок игрушечную гранату. Причем сделала это по просьбе учителя.- Преподаватель попросил, чтобы ребята принесли на урок игрушечное оружие – пистолеты, гранаты и прочую военную атрибутику. Учитель хотел рассказать и показать ребятам, как нужно правильно и осторожно обращаться с оружием, - рассказали КП-Ярославль.Игрушку увидела учительница, приняла гранату за настоящую и вызвала полицию. На место выезжали не только полицейские, но и пожарные, медики, сотрудники ФСБ.Однако в департаменте образования Ярославля информацию о таком \\"домашнем задании\\" от учителя опровергли.- Такого не было. Ребенок принес на урок муляж гранаты, учитель увидела и нажала тревожную кнопку. Идет служебное расследование, - сказала директор департамента Елена Иванова.