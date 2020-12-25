В Рыбинске вслед за Ярославлем открылись елочные базары. Они проработают до 31 декабря, будут открыты с 10 утра до семи часов вечера.Стоимость деревца зависит от его высоты: продавцы установили стоимость в 300 рублей за метр.Торговать зелеными красавицами будут на 10 площадках:- улица Гагарина, 14;- у магазина «Магнит» на улице Луначарского/улице Герцена;- на проспекте Мира у дома №23;- у универмага «Юбилейный»;- на Скомороховой горе у памятного знака «Самолет»;- в микрорайоне Переборы у детского парка;- у Дома торговли в микрорайоне Волжский;- у дома №50 на улице 50 лет ВЛКСМ;- в Заволжье на пересечении Арефинского тракта и Школьного переулка;- на ярмарке на улице Плеханова/Черкасова.Читайте также: как правильно выбрать елку, чтобы она долго простояла?