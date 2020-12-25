Ярославский департамент дорожного хозяйства и сообщество «Дороги Ярославской области» проводит опрос ВКонтакте на тему, какая осевая разметка лучше – белая или желтая?- Ярославские водители уже обратили внимание, что на недавно отремонтированных дорогах начала появляться осевая разметка нестандартного для России цевта – желтого. Это эксперимент. По рекомендации Росавтодора новую разметку нанесли на 15 участках дорог: в Даниловском, Ярославском, Ростовском, Некрасовском, Гаврилов-Ямском, Борисоглебском и Рыбинском районах. Желтая разметка выполняет те же функции, что и белая. Однако в темное время суток и особенно зимой ее должно быть намного лучше видно, - говорится в группе.Пока что в опросе лидирует желтый цвет – за него проголосовали почти 44%, за белый – 26%. 22% ярославцев не заметили разницы, а остальные еще не встречали желтую разметку.- С учетом того, как чистят дороги, ни белую, ни желтую не видно. А вообще, белая ярче, - бросила камень в огород дорожных служб Елена Щ.- Главное, чтобы не исчезла через месяц, - высказала пожелание Ирина А.