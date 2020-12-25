Ярославцы в социальных сетях пожаловались на эксгибициониста. «Трясуна» заметили недалеко от одной из школ Заволжского района.- Родители не отпускайте детей одних, или пусть гурьбой идут. Сегодня на пустыре недалеко от школы № 48 прямо передо мной в нескольких метрах встал мужик, снял с себя джинсы, ну а дальше все поняли, чем он начал заниматься… Я опешила, благо было куда свернуть, - рассказала местная жительница.Пользователи Сети отметили, что и в прошлом году на этом же самом месте «промышлял» эксгибиционист.- Из кустов от заброшенной стройки выскакивал. Будьте осторожны, это психически больные, сейчас никому не нужны, разгуливают везде в свободном полете, - написала Ольга С.Полиция по сообщениям, появившимся в соцсетях, начала проверку, прокомментировали в УМВД России по Ярославской области.