Сможем ли мы помочь погибающим уточкам? С таким вопросом обратился ко всем переславцам местный житель Дмитрий.- Вечером стоял на остановке рядом с «утиным прудом» и увидел стайку уток, штук 15, жавшихся друг к другу от мороза. Жалкое зрелище. Редкий прохожий обратит на них внимание и покормит хлебом. Но сухой и порой замерзший хлеб они есть не могут. Им очень нужна вода! А их «утиный пруд» накрепко замерз. Утки не могут попить, они стали легкой добычей для кошек, собак и жестоких людей. Неужели мы, люди, не можем помочь птицам? Они не доживут до весны и не выведут новое потомство, если человек им не поможет, - пишет на своей странице ВКонтакте Дмитрий.Мужчина предлагает прекратить наблюдать и сокрушаться о судьбе птиц, и начать действовать. Например, провести в пруд шланг и пустить по нему под небольшим напором горячую воду, чтобы образовалась полынья. Рядом с ней можно положить кусок пенопласта, и тогда у уточек не будут примерзать ко льду лапки. Спасет оставшихся зимовать в Переславле птиц и домик с сеном – смастерить его не так уж и сложно.- Мы же люди и должны поступать по-человечески. Как друг с другом, так и по отношению к братьям нашим меньшим, к тем, кого мы приручили. Я готов принять активное участие в этом благородном деле. Но одному мне не справиться, друзья. Энтузиасты и неравнодушные граждане, присоединяйтесь, поможем нашим «серым шейкам» не только словами, но и делом.В комментариях на странице у Дмитрия переславцы уже включились в обсуждение этого вопроса.- Давайте откроем сбор и найдем человека, который сможет достойно и на совесть сколотить им станции на воде, - предлагает Виктория.- Подарок местным крысам, котам и бродячим собакам – вот что такое утиные домики. Единственное, где их относительно безопасно размещать в теплый период – это острова. Зимой по льду к ним прибегают хищники, - поясняет Михаил.Возникли разногласия и по поводу подогрева пруда горячей водой. В первую очередь, есть вопросы, куда подключить шланг и кто за это будет платить. Дмитрий готов взять на себя покупку шланга и предлагает найти волонтеров, которые не откажутся сдавать небольшие суммы на оплату счетов. Хочется верить, что неравнодушные переславцы найдут способ спасти уток.