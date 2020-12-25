Вчера, 24 декабря, депутаты областной думы и муниципалитета обсудили транспортную реформу, которая ждет Ярославль. Народоизбранники дали мэрии рекомендации по дальнейшей работе над проектом, в том числе посоветовали обсуждать предстоящие изменения с жителями города.- Начальнику управления городского пассажирского транспорта рекомендовали проработать программу развития электротранспорта на ближайшие три года, предоставить проект пересадочных мест, дополнить материал финансово-экономической моделью, а также механизмом учета мнений жителей при обсуждении данных изменений, - сообщили в пресс-службе мэрии Ярославля.И заверили, что вопросы по отдельным маршрутам и пересадочным местам будут обсуждаться с жителями и общественностью. Причем в каждом районе города эти вопросы планируют рассмотреть отдельно.