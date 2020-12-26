Ярославские следователи разыскивают 46-летнюю Любовь Александровну Бузину. 12 декабря женщина ушла из дома в Данилове и не вернулась.На вид пропавшей 50 лет, рост 160-165 сантиметров, среднего телосложения, волосы короткие темные с сединой, глаза зеленые. Правоохранители отмечают, что женщина злоупотребляет спиртными напитками.Если вы видели Любовь Бузину или что-то знаете о ее местонахождении, сообщите по телефонам 02 или 8-962-209-00-08 (дежурный по следственному управлению СК РФ по Ярославской области).