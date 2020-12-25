На скамье подсудимых окажется 39-летняя жительница Ярославля. Женщина обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью ребенка.Инцидент произошел 11 мая 2019 год. По версии следствия, обвиняемая сидела на пассажирском месте в «Рено Логане», который был припаркован около одного из домов на улице Фабричной. Женщина вставила ключ в замок зажигания, не убедилась в том, что машина стоит на ручном тормозе, и пустила на водительское сидение 8-летнего сына.- Мальчик повернул ключ, автомобиль тронулся и сбил трехлетнюю девочку, которая в тот момент находилась у переднего колеса машины. В результате ДТП пострадавшая получила переломы ног, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.В настоящее время расследование завершено, дело передано в суд.