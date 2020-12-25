В Ярославла скончался почетный гражданин города, бывший директор ОАО «Автодизель» Виталий Долецкий. Гражданская панихида состоится 26 декабря в 10:00 в траурном зале на улице Магистральной. В 11:30 пройдет захоронение на воинском мемориальном кладбище.Виталий Алексеевич родился в 1929 году в Житомирской области, окончил Томский политехнический институт по специальности инженер-механик. После института работал на Ярославском автомобильном заводе, в 1956 году назначен главным инженером моторного завода, а в 1972-м – главным инженером производственного объединения «Автодизель». Через 10 лет стал его генеральным директором. В 1997-2002 годах возглавлял дизелестроительную компанию «Русские (Российские) моторы», созданную на базе Ярославского и Тутаевского моторных заводов, ЯЗТА и ЯЗДА.Виталий Долецкий – заслуженный машиностроитель РСФСР, лауреат Государственной премии СССР. Он награжден медалью «За доблестный труд», орденом Ленина, орденом Октябрьской революции, орденами Трудового Красного Знамени, орденом Дружбы народов. Являлся Почетным гражданином Ярославля.