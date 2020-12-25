Прокуратура Пошехонского района обратилась в суд с требованием обязать региональный департамент дорожного хозяйства отремонтировать дорогу Красное – Колодино – Васильевское. Ездить по ней и опасно, и некомфортно. Почти все 26 километров – сплошные выбоины.- Во время проверки установлено, что на всей протяженности дорожного полотна имеются просадки, трещины, колеи, выбоины, размеры которых превышают нормативное значение, - пояснили в прокуратуре Ярославской области.В итоге в суд был направлен иск с требованием привести дороги в нормативное состояние. Суд требование удовлетворил, что оно пока не вступило в законную силу.