Вчера, 24 декабря, на 82-м году жизни скончался бывший глава Рыбинска Валерий Рубцов. Об этом действующий градоначальник Денис Добряков сообщил на своей странице в социальной сети.Валерий Рубцов был главой Рыбинска и Рыбинского района с 1996 по 2000 год. За то время, как отметил Денис Добряков, в городе ввели в эксплуатацию здание школы №1, ФОК «Олимп», многоквартирный дом для ветеранов войны на улице Кирова, социальные центры в Рыбинске и поселке Песочное. Кроме того, в районе построили четыре школы и детский сад и газифицировали жилые дома в историческом центре Рыбинска, Копаево, Заволжье.Прощание с Валерием Рубцовым состоится завтра, 26 декабря, в 10:30 в ОКЦ.Редакция КП-Ярославль выражает соболезнования родным и близким Валерия Александровича.