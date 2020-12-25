ДТП произошло 24 декабря днем на перекрестке улицы Советской и проспекта Ленина.Машина скорой помощи ехала без проблесковых маячков. Когда она поворачивала налево с Советской на проспект, в нее врезалась «Мазда», для которой в это время горел зеленый сигнал светофора.«Скорая» выдержала удар – едва не завалилась на бок, но устояла. По словам очевидцев, скорость у иномарки была не слишком большая.В аварии никто не пострадал. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции. Они установят, кто виноват в ДТП.