На дороге Ярославль - Рыбинск началась реконструкция моста через реку Печегду. На эти цели выделили из областного бюджета выделили 85,9 миллиона рублей.- Ежедневно по нему проезжают тысячи машин, автобусы трех школьных маршрутов и восьми межмуниципальных. За несколько десятков лет эксплуатации сооружение технически устарело и находилось в предаварийном состоянии, - отметил заместитель председателя правительства Ярославской области Виктор Неженец.На время реконструкции перекрыли одну полосу моста, по второй организовали реверсивное движение. Кроме того, ограничили движение большегрузных машин. А чтобы исключить загрязнение реки, установят специальную систему очистных для сброса воды с проезжей части.Параллельно с реконструкцией моста будет идти капитальный ремонт наиболее критичного участка дороги от границы муниципальных районов до Марфиной горы. Для снижения аварийности изменят продольный профиль дороги: в самом низком участке его поднимут на пять метров, уровень моста будет выше на один метр. К этим работам приступят в начале следующего года.