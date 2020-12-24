В Ярославской области завтра, 25 декабря, ожидается ухудшение погоды. На регион обрушится сильный снегопад с метелями. В некоторых районах возможно усиление ветра, на дорогах гололедица, накаты и снежные заносы. Днем температура воздуха от минус шести до минус одного градуса, ночью – от минус восьми до минус трех.Из-за непогоды велика вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, трудности в работе транспорта, увеличение числа ДТП. Прогнозируются обрывы ЛЭП и линий электросвязи, обрушение слабоукрепленных конструкций и крыш, нарушения в работе ЖКХ.