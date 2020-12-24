Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов посоветовал руководителям органов государственной власти и местного самоуправления воздержаться от проведения корпоративов. Ситуация сейчас напряженная и лишний раз собираться большой компанией рискованно для здоровья.- Эпидемиологическая ситуация остается напряженной. Не случайно в этом году мы не проводим традиционный областной новогодний бал, елки и другие массовые мероприятия. Сейчас всем нужно проявить ответственность и выдержку. Пусть в этом году Новый год станет семейным праздником, - написал глава региона.С начала пандемии в Ярославской области коронавирусом заразилось более 20 тысяч человек, скончались 164 ярославца.