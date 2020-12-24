31 декабря весь ярославский транспорт будет работать по расписанию выходного дня, сообщил «Яргортранс».- В связи с решением и рекомендациями губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова о переносе рабочего дня 31 декабря на 26 декабря, транспорт будет работать 26 числа по режиму рабочего дня, а 31 числа – по режиму субботнего, - пояснили на предприятии.Многим ярославцам такое решение пришлось не по душе:- Людям домой пешком идти или встречать новый год на остановках?- Я работаю до 20:00 и как теперь?- В восемь вечера из центра уехать можно. А, например, с Машприбора, с ЯЗДА даже в обычный день после 20 часов – проблематично.