В Ярославле в середине января начнется ремонт проспекта Машиностроителей. По этой причине на месяц будет изменен маршрут движения автобусов №43 и №98.- Маршруты будут продлены до перекрестка проспекта с улицей Папанина, после будут поворачивать на улицу Серго Орджоникидзе. Остановка общественного транспорта «Кинотеатр «Аврора», расположенная на четной стороне, переносится к дому №16. там будет сделан регулируемый пешеходный переход, - пояснил начальник управления городского пассажирского транспорта Сергей Волканевский.Как будет проходить ремонт проспекта Машиностроителей и с какими трудностями столкнутся ярославцы, читайте здесь.