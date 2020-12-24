В Ярославле завершено расследование уголовного дела по статье «Грабеж в крупном размере с применением насилия, не опасного для жизни». Обвиняемый – ярославец 39 лет.Во время следствия было установлено, что в августе этого года на улице Курчатова в Красноперекопском районе города он напал на мужчину, который стоял возле своей машины. Несколько раз ударив потерпевшего, обвиняемый забрал из салона автомобиля сумку, а из бардачка – деньги. Всего там было более 800 тысяч рублей, на которые пострадавший от рук грабителя собирался купить новую машину.Возможно, нападавшему кто-то подсказал, что в бардачке будет лежать почти миллион рублей, или ему просто «повезло», пока остается загадкой.- Мужчина свою вину признал и частично вернул деньги. Дело направлено в суд, - пояснили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.