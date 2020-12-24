В Пошехонском районе задержан 54-летний мужчина, которого подозревают в серии мошеннических действий.Ранее не раз судимый местный житель ходил по домам пенсионеров и предлагал им дрова. Если пенсионеры соглашались, мужчина брал предоплату в 3 тысячи рублей и исчезал. Таким образом он обманул пять человек, все они написала заявление в полицию.- Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Подозреваемый признался, сейчас он находится под стражей. Устанавливается его причастность к совершению других подобных преступлений, - пояснили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.