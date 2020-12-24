У жителей Ростова Великого снова проблемы с водой. Весной текла мутная и «ароматизированная», зимой горячая вода приобрела нежно-зеленый цвет. Красиво, но мыться в такой воде и мыть посуду страшновато.- Абсент, - грустно шутят ростовцы.- По счетам – тоже абсент, - отвечают в комментариях.На Кубе, говорят ростовцы, проблем с водой пока нет:- В элитном районе элитная вода, а у нас на плохой Кубе – как слеза.Ростовские власти пока никак не объяснили ситуацию, в комментариях к посту ростовцам ответил депутат Ярославской областной думы Антон Капралов.- Теплоснабжающая организация (котельная), добавляет зеленый краситель в воду, которая должна использоваться для отопления. Поэтому варианта два. Первый: люди, у кого зеленая вода, нелегально присоединились к центральному отоплению и используют горячую воду в своих целях. Это отражается на счетах за отопления всего дома. Второй: где-то произошел прорыв горячей и холодной воды и они смешались, - пишет Антон Капралов.И уточнил, что у него нет морального права называть всех, у кого течет зеленая вода, укравшими ее. Но практика показывает, что как только начинается отопительный сезон, некоторые несознательные граждане начинают пользоваться водой из системы отопления, а не платить по счетчику или греть воду газовым котлом.