В Ярославской области с 1 января вырастет стоимость проезда в пригородных автобусах. Согласно приказу регионального департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов, один пассажиро-километр подорожает на 11 копеек и будет стоить 3 рубля 11 копеек. Все льготы сохраняются.Как пояснили в департаменте транспорта, необходимость повысить тариф связана с увеличением цен на топливо и техническое обслуживание транспорта.Подорожает и провоз багажа. Если расстояние менее 25 километров, то отдать за «чемоданный» билет придется 17 рублей. Если поездка свыше 200 километров по межобластным маршрутам – то 122 рубля.