Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов продлил до 20 января режим самоизоляции для людей, старше 65 лет.В этот раз больничные будут состоять из двух периодов: с 24 декабря по 6 января и с 7 января по 20 января.- Это связано с праздниками и техническими особенностями оформления больничных листов. Больничный не выдается, если сотрудник находится в отпуске или работает дистанционно, - пояснили в правительстве Ярославской области.Ярославцы, которые находятся на режиме самоизоляции, могут выходить из дома только в случае крайней необходимости: за медицинской помощью, при угрозе жизни и здоровью, в магазин, вынести мусор и выгулять домашних животных.