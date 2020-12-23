Дом в селе Малые Соли Некрасовского района сгорел вчера, 22 ноября. При пожаре погиб 62-летний мужчина. Сейчас обстоятельства его смерти выясняют следователи.- Организована доследственная проверка. Опрошены очевидцы, назначены медицинская и пожаро-техническая экспертизы, - пояснили в пресс-службе СКР по Ярославской области.Сотрудники ведомства обращаются к ярославцам с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности. Избегайте перегрузки электросети: не нужно включать одновременно несколько мощных электроприборов. Устанавливайте обогреватель на полу, подальше от мебели и штор. Не оставляйте его включенным на ночь, не используйте для сушки вещей.Опасно оставлять без присмотра топящиеся печи. Не используйте для их розжига горючие жидкости, не сушите на печи вещи и сырые дрова. Ни в коем случае нельзя растапливать печь дровами, которые по длине не помещаются в топку. По поленьям огонь может выйти наружу и перекинуться на пол и стены.