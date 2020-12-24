На благоустройство инфраструктуры Рыбинск дополнительно получит 17,5 миллионов рублей – это своего рода подарок к 950-летию города. Деньги пойдут на благоустройство Волжского парка, в том числе, создание там велодорожек.- Средства направят на благоустройство участка от Аллеи Славы до ДС «Полет» и прокладку велодорожек по Волжскому парку, которые станут первой частью инфраструктуры для велосипедистов. Это будет отдельная велодорожка внутри парка от улицы Бородулина до ДС «Полет», протяженностью 1,4 километра с соответствующим покрытием и разметкой, - пояснили в администрации Рыбинска.Также будет отремонтирован участок парка от улицы Луначарского до улицы Бородулина. Подрядчик должен привести в порядок балюстраду, скейт-парк, освещение, установить скамейки.