В Ярославле, помимо елочных базаров, которые уже открылись, торговля елками будет идти на рынках города и временных площадках.С 25 декабря новогоднее дерево можно приобрести на рынке Ленинского района (улица Чкалова, 17а). Также елки будут продавать по следующим адресам:- Рынок Дзержинского района (проспект Дзержинского, 23а),- Заволжский рынок (проспект Машиностроителей, 11),- Ярмарка Дзержинского района (улица Пионерская, напротив дома №1),- ТД «Суздальская ярмарка» (улица Ньютона, 34).Возможно, перечень мест будет расширен: прием заявок на продажу хвойных продолжается.