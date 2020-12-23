В Ярославской области началась ежегодная акция «Елка в подарок». Первыми новогоднее дерево получили воспитанники Петровского детского дома в Ростовском районе.- Это яркое событие для ребят. Подготовку к Новому году начинаем за несколько недель. Обсуждаем вместе, куда и как поставить зеленую красавицу, делаем своими руками новогодние игрушки, - рассказала и.о.директора Петровского детского дома Елена Кузьмичева.В Ярославской области эта акция уже стала традиционной. Живые елки в для детей и подростков, которые воспитываются в детдомах, передают местные лесничества и арендаторы лестных участков. Ели привозят в медицинские учреждения, что бы хоть как-то порадовать пациентов в праздник, который они отмечают вне дома.Ежегодно зеленых красавиц и сладкие подарки получают около 300 детей из разных организаций.