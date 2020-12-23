Из-за безразличного отношения к собственному сыну 44-летний житель Углича встретит Новый 2021-ый год под арестом. За неуплату алиментов мировой суд назначил мужчине 10 суток.- Житель Углича более полугода не платил алименты на содержание ребенка. Долг составил 290 тысяч рублей, - пояснили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.Под стражу должника отправили прямо из зала суда. Если угличанин и дальше будет уклоняться от уплаты алиментов, его ждет уже уголовное дело – чтобы его возбудить, достаточно двух месяцев просрочки после того, как должник освободится из-за административного ареста.